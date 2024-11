Gravador Pub recebe show de 35 anos da Produto Nacional

Nesta sexta-feira (8) a Produto Nacional, conhecida pelos hits Esperança, Reggae Paradise, Oprimidos e Opressores e A Mão do Justo, sobe ao palco do Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962), a partir das 21h. A banda mais longeva do reggae do sul brasileiro em atividade promete colocar público para dançar. O show integra a agenda de comemorações de 35 anos da Produto Nacional e ainda marca o aniversário do vocalista Paulo Dionísio. Os ingressos estão à venda no site do local a partir de R$ 25,00.O espetáculo passa a limpo a carreira do grupo que vai relembrar suas composições de maior sucesso e um compilado de hits do dvd Produto Nacional - 20 anos. Além disso, a banda apresentará algumas composições do novo trabalho intitulado O amor é o guia.A Produto Nacional é uma das bandas pioneiras do reggae no Rio Grande do Sul, conta com três discos de estúdio e diversas participações em coletâneas. Sua história foi reconhecida pela Câmara Municipal de Porto Alegre pelo comprometimento com as causas sociais e raciais com o Prêmio Artístico Lupicínio Rodrigues, em 2003.