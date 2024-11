Oingo Boingo Former Members chega ao Brasil com turnê de despedida

Com uma mistura envolvente de rock, new wave e ska, o Oingo Boingo – agora sob o nome Oingo Boingo Former Members – vai interromper um hiato de quase três décadas para realizar uma turnê de despedida, que chegará à América do Sul. O grupo californiano, que teve algumas de suas músicas incluídas na trilha sonora de filmes e até mesmo de novelas, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (8) às 21h. Os ingressos, no Sympla, partem de R$ 125,00. Sucesso mundial entre os anos 80 e 90, a banda atualmente reúne nove ex-integrantes, muitos deles de diferentes épocas e line-ups. Johnny "Vatos" Hernandez (bateria), Steve Bartek (guitarra), John Avila (baixo) e Sam "Sluggo" Phipps (saxofone) são os membros da formação original do Oingo Boingo envolvidos com essa tour. Stay, Dead Man's Party, Weird Science, Private Life e Just Another Day são os hits que o grupo certamente vai incluir no repertório dessas últimas apresentações por aqui. A única passagem do Oingo Boingo pelo Brasil ocorreu em 1990 e levou mais de 50 mil pessoas aos três shows feitos em São Paulo e ao espetáculo promovido no Rio de Janeiro.Concebido em meados da década de 70, o Oingo Boingo tem uma trajetória marcada pela sua mistura única de rock, new wave, ska e algumas excentricidades em cima do palco. O grupo, que lançou em 1981 o seu álbum de estreia autointitulado, chegou ao Top 200 da Billboard quatro anos depois, com o aclamado Dead Man's Party (1985). A banda, depois do alternativo Boingo (1994), decidiu encerrar as suas atividades, para que os seus integrantes pudessem seguir outros caminhos. Depois de quase três décadas de silêncio, o Oingo Boingo Former Members retornou aos palcos para uma derradeira turnê de despedida, compilando todos os seus grandes sucessos.