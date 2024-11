Supercombo traz turnê de comemoração à Capital

O Supercombo, um dos principais nomes do cenário indie nacional, vai voltar a Porto Alegre com a turnê que comemora os dez anos do seu álbum mais expressivo. Executando os melhores momentos de Amianto (2014) e outras faixas importantes da sua trajetória, a banda subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), no domingo (10) às 20h30min. Ingressos estão à venda no Sympla, entre R$100,00 e R$200,00.Lançado pouco antes do grupo participar do reality musical Superstar, esse é o terceiro disco do quarteto capixaba e contém alguns dos seus principais sucessos, como Sol da Manhã, Amianto e Soldadinho. Elogiado pela revista Rolling Stone Brasil, o registro foi impulsionado pelo single Piloto Automático – que fez um sucesso estrondoso – e possibilitou que o Supercombo participasse do Lollapalooza 2016 e do Planeta Atlântida do mesmo ano.Formado em 2007, o Supercombo é um dos principais representantes do indie brasileiro. O grupo tem no rock e na Internet a base artística dos seus seis trabalhos de estúdio lançados até o momento. Nascida em Vitória e fixada em São Paulo, a banda atualmente é formada por Leo Ramos (vocal e guitarra), Carol Navarro (baixo), Paulo Vaz (teclado) e André Dea (bateria). Em suas canções, o Supercombo traz como principal eixo temático os dilemas e as emoções diárias que marcam as vidas das pessoas, tornando temas densos e profundos em letras diretas e otimistas.