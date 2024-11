Tasha & Tracie finalmente desembarcam em Porto Alegre

Tasha & Tracie, vozes proeminentes da música brasileira contemporânea, vão se apresentar pela primeira vez em Porto Alegre. A dupla, que tem chamado a atenção do público e da crítica pela sua mistura de rap, funk, música brasileira e R&B, subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) no sábado (9), às 21h, para dar continuidade à turnê que promove o seu trabalho de estúdio mais recente, o EP Yin-Yang. Os ingressos estão disponíveis no Sympla entre R$110,00 e R$220,00. Do hit atual Desce Licor às faixas mais famosas dos seus outros dois discos, como SUV, Diretoria e Cachorraz Kamikaze, as cantoras vão mostrar o porquê da sua ascensão meteórica, que hoje contabiliza mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify. Com um repertório forte e letras que abordam a vida das mulheres na periferia da São Paulo, as duas prometem um show intenso, repleto de energia. Utilizando a música e a moda como forma de expressão de resistência, Tasha & Tracie iniciaram a sua trajetória ainda durante a adolescência e hoje são lembradas também por terem criado o movimento it favela. Diante do seu ativismo, as cantoras têm ganhado cada vez mais espaço em veículos de comunicação, inclusive do exterior, a partir do seu lema: somos arte, rua, África e não damos a mínima para etiquetas.Tasha e Tracie são irmãs gêmeas e rappers paulistanas, que usam a influência do funk e da música brasileira em suas composições. A dupla iniciou a sua trajetória em 2014, criando o blog Expensive Shit. Com o objetivo de valorizar a autoestima dos jovens negros da periferia, a página desenvolveu o interesse da dupla não só pela música, mas pela moda, pelo ativismo e pelo design.