Fernanda Albuquerque ministra oficina de práticas curatoriais no Instituto Ling

Jornalista, curadora, professora e pesquisadora em artes visuais, Fernanda Albuquerque estará no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) neste sábado (9), a partir das 14h30min, para ministrar a oficina de práticas curatoriais Museu da Minha Vida. As inscrições para a oficina custam R$240,00 e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural. Para participar, não é necessário conhecimento prévio.Em um encontro imersivo, com duração de quatro horas, os participantes serão convidados a desenharem o museu das suas vidas, tomando como ponto de partida um objeto, fotografia, documento, música, livro ou filme que lhes seja significativo. A partir disso, serão estudados elementos geradores em exposição, que podem ser o ponto de partida de um projeto curatorial, estudando itens como tema, mote, argumento, território e período. O programa do curso ainda inclui temáticas como mediação em contextos expositivos, exposição como estratégia de comunicação, além de reflexões sobre o que permanece da exposição após a sua realização. Diversos questionamentos serão utilizados no processo de construção: Que salas o meu museu vai ter? Qual o título da minha exposição? Que textos vou precisar escrever e quais os principais tópicos? Como os relaciono no espaço expositivo? Como posso engajar os diferentes públicos? Fernanda Albuquerque (Rio de Janeiro, 1978) é curadora e professora da UFRGS, onde atua no Bacharelado em Museologia e no Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (PPGMUSPA). Possui mestrado e doutorado em Artes Visuais - História, Teoria e Crítica pela UFRGS, com estágio sanduíche na University of the Arts London (2013-2014). Atualmente, desenvolve o projeto de pesquisa Como museus podem aprender com a arte e os artistas junto ao PPGMUSPA/UFRGS. Integra o Comitê de Acervo e Curadoria do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) (2021-2024) e foi curadora assistente da oitava Bienal do Mercosul (2011) e curadora de artes visuais do Centro Cultural São Paulo (2008-2010).