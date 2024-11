Autora gaúcha aposta no gênero policial em romance de estreia

Em uma estreia marcada pela homenagem aos mestres do gênero, a autora Neusa Rocha lançará seu primeiro romance policial, inspirado por ícones como Agatha Christie e Sir Arthur Conan Doyle. Com uma trama envolvente, que promete prender a atenção dos leitores, o livro Os detetives da Rua da Ladeira (Editora Libertinagem, R$45,00) explora os intrincados emaranhados do crime e a astúcia de dois detetives singulares, em uma trama ambientada em Porto Alegre. A obra será apresentada no sábado (9), a partir das 17h, na Livraria Via Sapiens (Rua da República, 58) onde os fãs de mistério e suspense poderão conhecer mais sobre esta promissora escritora e sua visão única do universo policial. É necessário retirar o ingresso gratuitamente através do Sympla.A trama se desenrola com intrigas e trapaças típicas do gênero, onde não faltam mansões com espelhos ovalados, cofres ocultos atrás de quadros e passagens subterrâneas. Realidade e fantasia entrelaçam-se, desafiando a imaginação e confundindo a percepção do público. Com um toque de mágica, os personagens cruzam portas secretas, decifram códigos e, com um alívio, desvendam os nós da trama.Os personagens principais, Álvaro Toretto, Vânia Lisboa e Josey Pantera, surgiram de um sonho da autora e são frutos de sua imaginação, não baseados em pessoas reais. A trama se passa em Porto Alegre, onde a cidade é um personagem onipresente, transportando os leitores para os bairros tradicionais e a cultura vibrante do final dos anos 90 e início de 2000. O primeiro romance promete não apenas cativar fãs do gênero, mas também conquistar novos leitores com sua originalidade e conexão com a cultura local.