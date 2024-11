9º Festival Kino Beat apresenta novas atividades no Museu Joaquim Felizardo, Espaço Força e Luz e Casa Surdina

No ano em que celebra 15 anos de existência, o 9º Festival Kino Beat promove uma programação que resgata uma série de propostas e formatos realizados ao longo deste período, que teve início em 15 de outubro em Porto Alegre. O projeto resgata 15 anos de histórias, promovendo 15 eventos em 14 espaços da cidade, com exposições, performances, residência artística, festa de rua, apresentações musicais, intervenção urbana, mostra de filmes e oficinas com entrada franca. A programação completa está no site kinobeat.com. Neste sábado (9), o Museu Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582) recebe o Picnic de um Jardim Suspenso, das 16h às 22h. O evento convida o público a vivenciar o momento e o espaço, em uma jornada musical e performática que estimula a contemplação, o relaxamento, e o sonho. A experiência será conduzida por três apresentações que abordam de forma distinta a manipulação e a suspensão do tempo: a performance de dança Ficções de encontro marcado em paradoxo mágico da dupla Rojana, acompanhada pela trilha sonora ao vivo de Patrícia Nardelli; a apresentação de lançamento do Coletivo Vórtice (Carlos Ferreira, Diego Poloni, Rita Zart, Fu_k The Zeitgeist, Dpsmkr), com sons que partem da música ambiente, e que se conectam, formando um fluxo contínuo. A partir de 14 de novembro, às 19h, o público poderá conferir no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) a mostra inédita OEC - Observatório Estético do Clima, do coletivo Animal Autotune. A exposição é composta por uma série de obras audiovisuais, gráficas e objetuais, que elaboram modos sensíveis de interpretação das transformações climáticas que caracterizam a possível época geológica do Antropoceno. A visitação segue até 21 de dezembro, de segunda a sexta-feira das 10h às 19h e sábado das 11h às 18h com entrada franca. Celebrando seus 5 anos de atividades, o espaço cultural co-dependente, e agora também Ponto de Cultura, Casa Surdina (rua Cel. Fernando Machado, 707), dá início ao Circuito Burburinho através da Feira Gráfica Burburinho, promovendo no sábado (16), das 13h às 21h, um evento de arte, moda, música e intervenções. A feira gráfica Burburinho faz parte do Circuito Burburinho de Artes Gráficas, um projeto de difusão e inovação para aproximar a criação artística afetiva do imaginário do cotidiano através de ativações como feiras, oficinas e exposições em espaços culturais alternativos. Nesta edição, além de promover atividades diversas, o Kino Beat se propõe a fomentar espaços e iniciativas na cidade. A MAPC - Micro Aceleradora de Partículas Criativas se apropria da nomeação dos dispositivos da física, que trabalham com partículas subatômicas para desvendar os mistérios do universo. No contexto do festival, a MAPC busca acelerar ou desencadear a energia criativa de projetos, espaços e profissionais culturais. Os selecionados integram a programação do Kino Beat, com autonomia para dar continuidade em pesquisas ou desenvolver novas ações, através de comissionamento parcial ou total das propostas. O festival selecionou para integrar o programa os espaços Casa Baka, Casa Surdina e Galeria Gazzebo e Coletivo Plano.