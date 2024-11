Bando de Brincantes tem programação intensa no Mês da Consciência Negra

Até o final de novembro, o coletivo de arte Bando de Brincantes estará com intensa programação vinculada ao Mês da Consciência Negra, incluindo oficina formativa de audiovisual de animação, palestra técnica, peça teatral e leitura dramática. Liderado pela atriz, diretora e dramaturga Viviane Juguero, o grupo trabalha há 19 anos com o universo lúdico para crianças e jovens; e, mais recentemente, conta com parceiros internacionais, a exemplo da iluminadora, professora e pesquisadora norte-americana Kathy Perkins.

A artista estaduinense, que assina sete antologias de dramaturgia negra, irá participar da maior parte das atrações da agenda programada pelo coletivo gaúcho. O primeiro deles é o evento de lançamento do programa Raça e gênero na dramaturgia para públicos infantis e adultos, que acontece nesta sexta-feira (8), às 15h, com entrada franca, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). Financiado pela Lei Paulo Gustavo/Sedac-RS (Edital 16/2023), o programa é voltado para a formação do projeto audiovisual de animação para a primeira infância Jogos de inventar, pontuando a relevância da promoção de democracia estética na formação e transformação dos ambientes sociais por meio de distintas manifestações artísticas.

empoderamento infantil e promoção da diversidade, com destaque para a questão da representatividade da negritude. Ela observa que a série Jogos de inventar (de sua autoria) chega na segunda temporada após ter sido exibida na TV Brasil, em mais de 30 canais universitários, comunitários e públicos brasileiros, e em eventos de outros 15 países, e que o evento tem como foco agregar profissionais negros no projeto. "Apesar do elenco ser totalmente de pessoas negras, os personagens do desenho são mestiços, a fim de que as crianças se sintam representadas na sociedade desde pequenas", pontua a dramaturga, emendando que a série é destinada à primeira infância. Todo o material da primeira temporada está disponível na internet ( https://linktr.ee/Jogos_de_Inventar ). Na ocasião, Viviane discorrerá, entre outras temáticas, sobre especificidades dialógicas da arte para crianças, como forma de

Kathy, por sua vez, falará sobre seu trabalho com dramaturgia negra, baseado em obras de e sobre mulheres africanas e afro-diaspóricas. "Será uma uma oportunidade única para o público conhecer a trajetória desta que é uma das maiores editoras de dramaturgia negra no mundo", destaca Viviane. O evento contará, ainda, com a presença dos professores Celso Jr., da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e Aceves Moreno, da Universidade Federal de Ouro Preto.

No domingo (10), a estaduinense toma o protagonismo da palavra, desta vez ministrando a palestra Mulheres na técnica: encontro com Kathy Perkins. O encontro da iluminadora com profissionais da técnica teatral ocorre às 10h, no Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835). Professora emérita da Universidade de Illinois e da Universidade da Carolina do Norte, Kathy tem em seu currículo espetáculos na Broadway e em vários teatros regionais, tendo o recebido o Prêmio Henry Hewes Award, além de dar nome ao Prêmio Kathy Perkins: behind the curtains.

Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), com a apresentação do espetáculo infantil Bambu Bambá. A peça será exibida gratuitamente, mas é necessário solicitar ingressos antecipadamente pela internet (pelo link Programa Funarte Retomada 2023 - Teatro, o espetáculo conta a história de um menino negro que precisa sair de seu país e enfrentar situações e desafios. Em sua trajetória, ele encontra força em suas raízes ancestrais, mas também aprende novos modos de ser e viver no contato com outras culturas. A programação do grupo gaúcho segue nos dias 13 e 14 de novembro, sempre às 10h e às 15h, no(Rua dos Andradas, 736), com a apresentação do espetáculo infantil. A peça será exibida gratuitamente, mas é necessário solicitar ingressos antecipadamente pela internet (pelo link https://linktr.ee/BambuBamba ). Contemplado com fomentos do, o espetáculo conta a história de um menino negro que precisa sair de seu país e enfrentar situações e desafios. Em sua trajetória, ele encontra força em suas raízes ancestrais, mas também aprende novos modos de ser e viver no contato com outras culturas.

Já no dia 14 de novembro, às 16h30min, ocorre o encontro Seres estéticos: sentidos sensíveis para primeiras infâncias diversas. O evento, com entrada franca acontece também no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana. O público alvo são profissionais e estudantes universitários e a proposta pretende refletir sobre a relevância dos espaços imaginários na construção de valores e emoções vinculados à diversidade, à auto-estima e ao estabelecimento de laços de pertencimento no que concerne a vivências infantis em situações diaspóricas.

O coletivo ainda participa da programação da 31ª edição do Porto Alegre em Cena, com a leitura dramática da peça teatral Florence, de Alice Childress. A apresentação será ralizada no dia 14, às 19h, no Instituto Meme (rua Lopo Gonçalves, 176). Primeira tradução do texto da renomada dramaturga negra estadunidense, o trabalho aborda questões como o racismo e o feminismo negro, por meio da história de uma mãe que resolve apoiar a sua filha artista, após conversar com uma mulher branca, em uma estação de trem. A obra, inédita no Brasil, foi traduzida por Viviane Juguero. Após a leitura, o grupo ainda realizará um bate-papo sobre a autora e sua obra, além do trabalho da pesquisadora Kathy Perkins e da dramaturgia negra desenvolvida no Bando de Brincantes.

Por fim, no dia 30 de novembro, o Bando de Brincantes ainda estreia o espetáculo infanto-juvenil A Desconhecida Lenda de Maculelê, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Monte Cristo (rua Carlos Superti, 84). A peça acontece às 10h e às 16h, e terá outras sessões nos dias 1, 7 e 8 de dezembro, nos mesmos horários, também dentro da programação do Porto Alegre em Cena. Escrito por Viviane, o espetáculo encena um grupo de quilombolas que conta como surgiu a dança de Maculelê, fruto da luta de pessoas escravizadas e indígenas pela liberdade e por território.