Cantora uruguaia Bibiana Dulce, Pedro Tagliani, Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira cantando Luiz Melodia são atrações da semana no Espaço 373

Nesta quarta (6) às 21h, Bibiana Dulce sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) com seu quarteto com um repertório característico do jazz canção, do bolero, do tango e da música brasileira. Acompanham a cantora uruguaia Antonio Flores (guitarra), Dani Vargas (bateria) e Miguel Tejera (baixo). Os ingressos partem de R$25,00 no Sympla.



Na quinta (7), também às 21h, o guitarrista Pedro Tagliani celebra 64 anos com um show especial ao lado de Michel Dorfman (piano e keyboards), Lucas Esvael (baixo) e Marquinhos Fê (bateria). No repertório, uma seleção de composições do próprio Tagliani e, também, de Pat Metheny. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla a partir de R$25,00.



No sábado (9), Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira apresentam o especial Luiz Melodia. O show revisita o legado do artista, passando por um repertório variado entre as vinte canções clássicas do álbum Pérola Negra, bem como de outros compositores que o músico gravou. Os artistas sobem no palco às 21h, e os ingressos custam de R$30,00 a R$90,00 no Sympla.