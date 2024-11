Fábio Jr. traz nova turnê para Porto Alegre

Fábio Jr., um dos maiores artistas do país, completou 70 anos em 2023, mas quem ganhou o presente foi o público. Para comemorar esse marco, o cantor lançou a turnê Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos, percorrendo o Brasil com uma celebração repleta de surpresas e sucessos. Nesta quinta-feira (7), será a vez de Porto Alegre receber o espetáculo no palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). O show tem início às 21h, e os ingressos ainda estão disponíveis no Sympla a partir de R$130,00.O público terá uma experiência emocionante e memorável, com um show que promete ser elegante, grandioso e épico. A trajetória de Fábio é o fio condutor da narrativa, que aborda sua carreira como ator, cantor, compositor, comunicador e poeta. Para construir essa linha do tempo, o show será dividido em blocos, cada um com um tema específico. O cenário é grandioso e moderno, com LEDs que guiarão essa viagem. O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza o início da carreira. O segundo é um registro biográfico com imagens de arquivo, discos de platina e cenas de novelas. Já o terceiro revela a intimidade do artista com material inédito, e o último bloco é dedicado aos grandes hits e sucessos.O espetáculo é embalado pela paixão por viver que define a essência de Fábio, sempre mostrando que a vida não precisa ter apenas começo, meio e fim. O importante é saber que ainda há muito por conquistar, sentir, viver e amar.