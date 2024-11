Ministério da Cultura e Ufrgs lançam programa de escrita literária

O Ministério da Cultura (MinC), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), lançou nesta sexta-feira (1º), em Porto Alegre, o Programa Territórios da Escrita. O projeto se destaca como o primeiro curso público, online e gratuito de formação básica em escrita literária do País. O objetivo é formar novos escritores pelo país, bem como promover a diversidade de publicações editoriais.

O programa integra a Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE) e busca alcançar mil participantes de todo o Brasil, universitários ou não, interessados em aprimorar suas habilidades de escrita. As aulas são realizadas online e cobrem sete trilhas literárias: poesia, crônica, conto, dramaturgia, literatura infantil, literatura juvenil e narrativa longa.

O edital de inscrição está aberto até 30 de novembro e pode ser acessado no Portal do Projeto. A primeira fase do projeto contempla a seleção de mil participantes, com 50 estudantes que atuarão como monitores para auxiliar os professores das trilhas.

O processo seletivo inclui ações para garantir maior inclusão: 25% das vagas são destinadas a negros (pretos e pardos), 10% a indígenas e 5% a pessoas com deficiência. Além disso, há uma desconcentração regional, com pontuação adicional para candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Na segunda etapa do programa, serão selecionados os 100 melhores cursistas, que receberão bolsas de R$ 2 mil mensais, durante seis meses, para desenvolverem suas próprias obras literárias.