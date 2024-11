Espetáculo 'Amazônia - um olhar sobre a floresta' sobe ao palco do Teatro CHC Santa Casa nesta sexta-feira (1) e no sábado (2)

Direcionada para jovens e crianças, a montagem Amazônia - um olhar sobre a floresta volta a cartaz, desta vez no Teatro do Centro-Histórico Santa Casa (Av. Independência, 75), onde terá sessão no sábado (2), às 16h. Espetáculo que reúne teatro, dança, artes visuais e música para contar a história de animais que perdem seus ambientes naturais em função da destruição da natureza, a peça tem direção de Camila Bauer, e é uma realização do Grupo Gompa. Os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira) e estão à venda pela plataforma Sympla.

Selecionado pelo edital de ocupação CHC 2024, o espetáculo oferecerá maior acessibilidade no sábado, quando a apresentação será acompanhada de recursos de audiodescrição. Propondo uma reflexão sobre as consequências do desmatamento e da poluição, a peça mescla efeitos de luzes, sons, bonecos e objetos, que se transformam constantemente e são manipulados pelo elenco. Em cena, estão Fabiane Severo, Guilherme Ferrera e Henrique Gonçalves. A direção de movimento dos atores é de Carlota Albuquerque.

Com forte apelo visual e sem diálogos, a montagem ainda apresenta uma diversidade de texturas, com a mescla de objetos infláveis, marionetes, sombras e materiais criados por Élcio Rossini, que assina a cenografia e os objetos cênicos. A produção ainda dá ênfase nas sonoridades da mata, evocando a potência da Amazônia brasileira e tem a cena sonora composta por Álvaro RosaCosta e iluminação de Ricardo Vivian.