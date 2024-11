Roda Viva entrevista Gilson Finkelsztain, presidente da maior bolsa de valores da América Latina

O Roda Viva recebe nesta segunda-feira (4), o presidente da B3, Gilson Finkelsztain. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar ao vivo na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de YouTube, Tik Tok e Facebook, às 22h. A bancada de entrevistadores será formada por Raquel Balarin, diretora de redação do InvestNews; Fernanda Ribeiro, CEO Conta Black; Ralphe Manzoni Jr., confundador do NeoFeed; Fernando Torres, editor-executivo do Valor Econômico; Cynthia Decloedt, repórter especializada em finanças e mercado de capitais do Broadcast/Estadão. Há ainda a particiapação do cartunista Luciano Veronezi.A Brasil, Bolsa e Balcão, B3, é a maior bolsa de valores da América Latina e anunciou, nesta semana, a migração da negociação de títulos de crédito privado, como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA) para sua plataforma em nuvem, chamada de Trademate. Mas nem só de mercado financeiro vive a bolsa brasileira. A B3 acaba de anunciar o projeto Art Hits, em parceria com a editora e gravadora KondZilla e com a Pinacoteca de São Paulo. A ação tem como objetivo promover a democratização da cultura por meio da conexão entre arte e música, gerando interesse de visitação e com a distribuição de ingressos grátis para os museus que a B3 patrocina.