Samba do Quintana realiza penúltima edição do ano na Travessa dos Cataventos

A penúltima edição do ano do projeto Samba do Quintana acontece neste domingo (3), das 16h às 20h, na Travessa dos Cataventos, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). O evento ao ar livre, tem entrada franca e apresenta as performances da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos. O grupo, formado por Ribeiro (vocais e cavaquinho), Fernando Duarte (repique de mão, tamborim, bongô), Julia Gregório (flauta), Marcelo Rossi (violão), Paulo Wolff (pandeiro, carrilhão e chocalhos) e Rogério Menezes (tantan), contará com a participação especial da intérprete de samba Wal Gonçalves. Em caso de chuva o evento será transferido para o próximo domingo (10).

Em um ano de existência, o projeto musical, idealizado pela jornalista Bruna Paulin, mobilizou mais de 10 mil pessoas e promoveu o trabalho de 24 artistas locais, além de uma participação nacional. "Nesta edição, celebraremos também as recentes melhorias na Travessa Araújo Ribeiro, ampliando nosso samba para a quadra entre as ruas Sete de Setembro e Siqueira Campos - uma extensão salutar da vida cultural da Instituição para seu entorno urbano", destaca a diretora da Casa de Cultura Mario Quintana, Germana Konrath. A gestora destaca que o Samba do Quintana já "se consolidou" no calendário da Casa de Cultura e da cidade como um ponto de encontro entre diferentes públicos e gerações, que ocupam a travessa de modo festivo, celebrando seu direito à cidade e à cultura em uma programação de alta qualidade.

Germana ainda pontua que o projeto corrobora com o movimento de resgate da cultura negra e do seu tradicional samba ao mesmo tempo que aponta para a produção musical das novas gerações, apresentando composições autorais. "Tudo isso em grande clima de festa e descontração, ao ar livre, valorizando o acesso e a pluralidade que marcam a Casa de Cultura", emenda.