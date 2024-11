Geda estreia Surto – Um Fauno em Suspenso no CHC Santa Casa

A GEDA Cia. de Dança Contemporânea, que em 2023 celebrou 40 anos de trajetória, em coparceria com o Circo Girassol, lança o espetáculo Surto – Um Fauno em Suspenso, com estreia marcada para segunda (4) e terça-feira (5), às 20h, no Teatro do Centro Cultural da Santa Casa (av. Independência, 75). A obra, protagonizada pela bailarina e circense Consuelo Vallandro, propõe uma imersão na psique do bailarino Vaslav Nijinski, ressaltando a forma explosiva com que sua genialidade se manifestava através da dança. A montagem tem direção geral e coreografias de Maria Waleska Van Helden e direção cênica de Débora Rodrigues. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.O espetáculo busca se distanciar da figura virtuosa e espetacular do bailarino, que marcou a história da dança e da arte contemporânea, para penetrar na densidade do ser humano que, diante da própria loucura, se vê preso e silenciado. A companhia desenhou a obra pensando nesse corpo tão genial e leve, o qual foi, porém, imobilizado abruptamente por uma mente que não suportou o peso da própria genialidade.A fusão de circo e dança-teatro é uma das marcas registradas do espetáculo, manifestando-se em diversos níveis, desde o cenário até o figurino, assinados por Diego Steffani: ambos dialogam com os elementos circenses.A música também é elemento determinante na construção cênica e teve na participação da compositora e cantora Kiti Santos um papel fundante. A estreia de Surto – Um Fauno em Suspenso foi precedida de uma série de atividades gratuitas em Porto Alegre, que incluíram palestras e oficinas práticas. O evento, intitulado Arte fora da Razão, promoveu um diálogo entre arte e saúde mental, abordando a intersecção entre esses dois campos.