Maro chega ao Brasil para show no Opinião

Maro, uma das principais vozes da música portuguesa na atualidade, vai retornar ao Brasil para se despedir do projeto The Trio Tour. Acompanhada por Dario Barroso e Pau Figueres, dois conceituados violonistas da Catalunha, a cantora subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), no domingo (3) às 20h. Os ingressos partem de R$80,00 no Sympla. Conhecida no país por conta da série colaborativa ITSAME, MARO! e pelo seu grande afeto pela cultura brasileira, a cantora vai estar pela primeira vez em Porto Alegre para revisitar os melhores momentos da sua discografia em formato acústico. Com influências do folk, do pop e do jazz, o repertório promete ser caloroso e intimista, em que os destaques ficam por conta das faixas saudade, saudade, can you see me?, I SEE IT COMMING, hortelã e just wanna forget you. A última etapa da The Trio Tour passará pela Europa antes de desembarcar na América Latina, no segundo semestre de 2024. Apesar de nunca ter feito um show na capital gaúcha, Maro já se apresentou no nosso país em outras duas oportunidades, em 2022 e 2023.