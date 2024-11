Tonho Crocco se apresenta com Tributo a Tim Maia neste sábado

O Tributo a Tim Maia retorna ao Grezz (rua Almirante Barroso, 328) no sábado (2), às 21h, para uma noite de homenagem. Formado por Tonho Crocco (cantor, compositor e integrante da banda Ultramen), Leonardo Boff, Flávio Passos, Chico Paixão e Pancho Santos, o grupo irá apresentar os principais sucessos do cantor. Os ingressos variam de R$25,00 a R$50,00 pelo Sympla.A banda foi pioneira na homenagem à Tim: fez sua estreia um mês após o falecimento do artista, em abril de 1998. De lá para cá, se apresentou em diversas cidades brasileiras, marcando presença em quatro edições do Planeta Atlântida e na noite de autógrafos da biografia de Tim Maia, Vale Tudo, de Nelson Motta. O autor, inclusive, destacou que a banda faz o melhor tributo a Tim Maia no Brasil.Tributo a Tim Maia também conquistou o público internacional com turnês de sucesso. Em 2017 e 2018, se apresentou na casa SOB's (Sounds Of Brazil, em Nova York), onde Tim tinha três shows agendados, mas não pôde comparecer. Em 2019, realizou sua primeira tour pela Europa, com shows em Lisboa, Porto, Barcelona, Genebra, Marselha e Bruxelas.