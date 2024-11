Paulinho Gogó apresenta novo show de humor em Gravataí e Porto Alegre

Dono do fenômeno Paulinho Gogó, Maurício Manfrini traz o inédito show de humor Só e Bem Acompanhado para Gravataí (Teatro Sesc - rua Anápio Gomes, 1241 - Gravataí) no sábado (2) às 20h30min e Porto Alegre (Teatro da Amrigs - av. Ipiranga, 5311) no domingo (3) às 19h. Os ingressos estão à venda no site Minha Entrada, a partir de R$45,00.Foram oito anos em turnê pelo país com o espetáculo No Gogó do Paulinho. Quando encerrou a longa temporada, Manfrini não pensou em descanso. Pegou o gancho de um filme seu - ainda inédito, para a Amazon - Top Love - Só e Bem Acompanhado - e criou a peça que pretende rodar o Brasil. Tanto no cinema, quanto no teatro, Gogó vai ficar sozinho. Mas não pensem que o ator e humorista vai enveredar no estilo dramático. Depois de perder sua Nega Juju para outro, Gogó não passa muito tempo na solidão. Afinal, os muitos amigos que tem, não deixam isso acontecer.Dentre os muitos tipos do humor brasileiro, Paulinho Gogó é craque no que faz. Algumas, podem beirar o absurdo, mas a leveza e a suavidade presentes nas colocações, fazem com que o riso saia fácil, sem precisar machucar ou ofender. A única certeza que se tem ao estar com Maurício Manfrini em cena é a da boa gargalhada. Aquele momento de deixar os problemas lá fora e se entregar ao humor leve e gostoso, com ou sem companhia. Afinal, o Gogó está só no palco, mas bem acompanhado de uma boa plateia.