Espaço Cultural 512 recebe exposição Uns: transfiguração e assimilação

Inaugura nesta sexta-feira (1), a partir das 20h, no Espaço Cultural 512 (rua João Alfredo, 512), a exposição Uns: transfiguração e assimilação. A mostra conta com dez pinturas inéditas de Thiago Scott e busca demonstrar a transfiguração formalista do corpo e a assimilação da existência de indivíduos reais e imaginados. São retratos e autorretratos pintados entre 2018 e 2024 que mostram figuras humanas solitárias; protagonistas trágicas expressivas de uma realidade fragmentada, crua e melancólica. A mostra segue em cartaz até 22 de dezembro.Thiago Scott é um artista que transita entre as artes visuais, a educação e a música. Como pintor, sua obra dialoga intensamente com o Expressionismo, sendo fortemente influenciado por artistas como Schiele, Francis Bacon e, de forma particular, Iberê Camargo. Scott, que também é professor de História, encontra no trabalho desses artistas uma profunda ressonância com as complexidades da existência humana, refletindo essas influências tanto em seus retratos como em autorretratos.Inspirado pela visceralidade de Francis Bacon, pela melancolia de Schiele e pelos retratos brutalizados de Iberê Camargo, Thiago explora a angústia da fragmentação do "eu". Assim como Iberê, para quem o autorretrato não era um espelho de Narciso, mas um encontro com o terror do outro, Thiago se coloca em constante oposição a esse outro "eu". Esse processo de "autoconfronto" é visível em suas obras, onde as figuras solitárias — sejam elas reais ou imaginadas — revelam não apenas uma busca estética, mas uma tentativa de dominar o "outro" que habita dentro de si.