Quinteto Pense traz hardcore melódico a Porto Alegre neste domingo

Em ritmo de lançamento do novo álbum Tudo Que Temos de Lembrar, liberado em 23 de outubro, o quinteto mineiro Pense se apresenta em Porto Alegre neste domingo (3). O show ocorre a partir das 17h, no Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962), com a abertura da banda canoense Aster. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Bilheto a partir de R$70,00 + taxas.O novo disco da Pense quebra um jejum de seis anos e marca a estreia da nova formação em estúdio. O grupo é um dos principais nomes no cenário do rock independente nacional. Em atividade há mais de 15 anos, o conjunto surgiu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e, ao longo de muitas horas de estrada, acumulou fãs ao redor de todo o país e até no mundo. A Aster também está em nova fase, com formação renovada. Com influências que vão de Dead Fish a Charlie Brown Jr, o grupo busca passar uma mensagem de reflexão sobre a vida e também sobre questões sociais e políticas dentro do hardcore melódico.