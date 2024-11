Ennio Morricone é o destaque do próximo concerto da Orquestra da Ulbra

No próximo Domingo Clássico (3), a Orquestra de Câmara da Ulbra apresentará obras do maestro Ennio Morricone, um dos maiores compositores de trilhas sonoras de filmes. O concerto será às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), com entrada franca, com retirada de senhas no local, a partir das 18h, por ordem de chegada. Sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível para o Projeto Juvenil Solidário. A regência é de Tiago Flores.O repertório inclui clássicos do cinema como Once upon a Time in the West, que transporta o ouvinte para o épico western de Sergio Leone, e a emotiva Primavera 1945 / Olmo e Alfredo, da saga de amizade e luta em 1900. Ainda haverá Tu sei qui per me, melodia que evoca sentimentos de amor e saudade, complementada pela tocante adaptação de Sotto la pioggia, que transmite a melancolia de um amor impossível, presente no filme La Califfa.O programa também terá as mundialmente famosas Gabriel's Oboé, da trilha sonora de A Missão, e dois temas de Cinema Paradiso: Thème D'amour e o Enfance et Maturité, do filme que é um verdadeiro tributo de amor ao cinema. As músicas têm arranjos adaptados por Marcos Cohen. Além de Morricone, integram o programa Sinfonia nº 27, de Joseph Haydn; e Divertimento em Fá M, de Wolfgang Amadeus Mozart.