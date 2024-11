Reverba Trio toca versões instrumentais para cinema no Espaço 373

O Reverba Trio sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), às 21h desta quinta-feira (31), com temas autorais e versões instrumentais para clássicos do cinema nacional e internacional, que incluem trilhas sonoras de filmes como O Poderoso Chefão, Tubarão, Amarcord, Bacurau, e Orfeu do Carnaval, entre outros. Os ingressos custam de R$ 20,00 a R$ 70,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.



Além das trilhas sonoras de diversos gêneros cinematográficos que integram o repertório do grupo formado pelo guitarrista Julio Cascaes, o baixista Régis Sam, e o baterista Marcelo Msina, parte das composições próprias do Reverba Trio estão em produções audiovisuais, programas radiofônicos e curtas-metragens do Estado. É o caso dos filmes Cantor desaparecido (2005) e Um Certo Cinema Gaúcho (2023), por exemplo.

Após a noite de clássicos do cinema, o Espaço 373 segue com programação musical durante o final de semana. Na sexta (1), também às 21h, a banda Hard Blues Trio – formada por Dani Ela, Juliano Rosa e Alexandre Becker – é a atração do projeto Sexta Blues. O grupo é um dos difusores do blues rock no sul do País e vem se destacando no cenário nacional com canções que remetem aos anos 1970, com uma pegada moderna da tríade guitarra, baixo e bateria. Os ingressos para esta apresentação também estão à venda pela plataforma Sympla, por preços que variam de R$ 30,00 a R$ 90,00.



Em seguida, no sábado (2), é a vez de Pedro Verissimo e Marmota apresentarem um show repleto de hinos do jazz. Além de Verissimo (vocais), a banda é formada por Leonardo Bittencourt (piano), Pedro Moser (guitarra), André Mendonça (contrabaixo), Bruno Braga (bateria), e subirá ao palco do espaço cultura acompanhada do trompetista Bruno Silva, que fará uma participação especial. A trupe irá executar, entre outros, clássicos como My funny valentine, The man I love e All or nothing at all. Igualmente, os ingressos para esse espetáculo custam entre R$ 30,00 a R$ 90,00 e podem ser adquiridos de forma antecipada pela plataforma Sympla.