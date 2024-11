Rosa Tattooada pela primeira vez no palco do Nosso Tap Room

A banda Rosa Tattooada promete um super show em Porto Alegre neste sábado (2). Pela primeira vez no palco do Nosso Tap Room (rua Conselheiro Travassos, 203), o público terá uma noite recheada de hits a partir das 21h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, de R$40,00 a R$60,00.A Rosa Tattooada está na estrada desde 1988, influenciada pelo boom do hard rock dos anos 80 – algo que inspira a banda até hoje, em suas composições, estilo e atitudes. O grupo chegou às rádios logo em seguida, com uma demo que trazia os hits O Inferno Vai Ter que Esperar – uma das três músicas mais tocadas da história do pop/rock gaúcho, e Tardes de Outono.