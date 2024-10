Novo espetáculo do grupo Tablado Andaluz celebra as cores da Andaluzia

Nesta sexta-feira (1), às 20h30min, acontece a estreia do espetáculo de dança e música flamenca Colores, no Teatro Unisinos (av. Nilo Peçanha, 1600). Com direção executiva e artística da bailaora e professora Andréa Franco, a montagem terá participação dos solistas e do corpo de baile do Tablado Andaluz, ao lado do cantaor e bailaor Pedro Souza e da Cia. Robinson Gambarra. Os ingressos custam R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 150,00 (inteira) e estão à venda pela plataforma Sympla.

A trilha sonora do espetáculo fica a cargo da Banda Flamencura, sob a direção de Souza, e conta com Giovani Capeletti (guitarra flamenca), Franco Salvadoreti (flauta), Rafael Melo (cajón) e Andréa Franco (vocais e palmas). Segundo a bailaora, que idealizou o Tablado Andaluz (fundado em 1991), o grupo buscou inspiração nas cores da Andaluzia (costa sul do Continente Europeu, onde surgiu a arte flamenca) para a criação deste novo espetáculo.

"Região de encontro de culturas, dominado pelos árabes durante sete séculos, a Andaluzia definiu e desenhou as impressões que conhecemos e temos como referência desta região no sul da Espanha", destaca Andrea. "De lá, estão firmemente gravados em nossas lembranças o azulejo árabe, o brilho dourado das terras Andaluzas, os olivais e o colorido das flores nos pátios. Essa nova montagem de dança e música flamenca celebra as cores daquela região", emenda.