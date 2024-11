Espetáculo 'Réquiem' é atração da Mostra de Artes Cênicas do Teatro Glênio Peres

Inspirado na obra Réquiem em Ré Menor, de Wolfgang Amadeus Mozart, o espetáculo de dança Réquiem integra a programação da Mostra de Artes Cênicas do Teatro Glênio Peres nesta sexta-feira (1) e no sábado (2), sempre às 19h. As sessões acontecem no Teatro Glênio Peres, da Câmara Municipal (av. Loureiro da Silva, 255). A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos até às 17h desta quarta-feira (30), na Seção de Memorial da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ou na entrada do teatro, 30 minutos antes do início das apresentações (de acordo com a disponibilidade).

A peça mergulha no universo onírico das memórias de um homem após sua morte. Através da linguagem da dança, o personagem revisita o que foi e viveu, revivendo memórias de diferentes fases da vida através do corpo, do movimento e da interação com elementos do cenário.

Utilizada como trilha do espetáculo gaúcho, que tem o bailarino e ator Igor Pretto como intérprete, a obra homônima de Mozart é uma missa fúnebre que se tornou uma das composições mais emblemáticas da história. Também o roteiro de Réquiem segue a estrutura da ópera. Contando com direção cênica de Alexandre Dill (Grupo Jogo), direção de movimento de Katia Kalinka e preparação corporal de Eva Schul, o espetáculo tem direção geral de Pretto e se propõe como uma forma "peculiar" de pensar a cena de dança unindo uma forte dramaturgia a uma expressiva interpretação, além de um elaborado mecanismo de ilusionismo cênico através da luz, do movimento do cenário e de projeções mapeadas.



A equipe de Réquiem ainda conta com Fabrício Simões (desenho de luz) e Leticia Virtuoso (produção), Jorge Gil (cenografia), Vinicius Schuch (figurino), Gabriel Pontes (video mapping), Vicente Vargas (sonoplastia), Guilherme Konrad e Gustavo Susin (contrarregras) e Tiago Gasperin (design gráfico). O espetáculo cumpriu duas temporadas em 2023, e teve cinco indicações ao Prêmio Açorianos de Dança, sendo contemplado com o de Melhor Destaque Técnico.