Diego Lopes e Os Dínamos fazem tributo a Paul McCartney nesta quinta-feira (31)

Nesta quinta-feira (31), a banda Diego Lopes e Os Dínamos sobe ao palco do projeto Ocidente Acústico para interpretar, na íntegra, o disco Band on the run de Paul McCartney & Wings. Em sessão única, o espetáculo Rockshow - um tributo a Paul McCartney acontece às 21h, no Bar Ocidente (rua João Telles esquina com a av. Osvaldo Aranha). Os ingressos custam entre R$ 25,00 (meia-entrada) a R$ 50,00 (inteira), e estão à venda pela plataforma Sympla.

O grupo é formado por Diego Lopes (Acústicos & Valvulados), Daniel Mossmann (A&V e Pata de Elefante), Dyego Gheller (Cartolas) e Pedro Petracco (Cartolas e Império da Lã). Gravado na Nigéria em 1973, Band on the run é o quinto álbum da carreira solo de McCartney (e terceiro com os Wings), e foi o disco mais vendido de 1974. Cinco décadas após este feito, o trabalho é considerado por muitos críticos como a obra-prima do cantor e compositor, após o final dos Beatles.



Recheado de hits como Jet, Band on the run, Let me roll it, Mrs. Vanderbilt, além de pérolas como Bluebird e 1985, o LP é considerado um marco na definição da sonoridade de Paul McCartney nos anos 1970. Não à toa, o espetáculo Rockshow, de Diego Lopes e Os Dínamos, foi destaque do São Chico Beatle Festival nos dois últimos anos. Tocando os maiores sucessos do catálogo de Paul McCartney, o show tem sido sucesso de crítica e público, agradando públicos de variadas idades. Realizado pela Rei Magro produções, na sessão desta quinta-feira, o projeto Ocidente Acústico chega à sua edição 1149.