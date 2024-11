MC Jean Paul comemora 22 anos de carreira com convidados

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) vai receber, nesta sexta-feira (1), o principal nome do funk gaúcho. MC Jean Paul, que está completando 22 anos de carreira e costuma se apresentar com bastante frequência em todo o Estado, subirá ao palco acompanhado de dois convidados especiais, que muito fazem referência ao pagode dos anos 90 – a banda Novo Extima e o Grupo do Bola. O show inicia às 23h e os ingressos partem de R$50,00 no Sympla.



Além de toda a animação e descontração proporcionada por esses shows, o público ainda vai poder conferir diversas músicas emblemáticas da cena funk local, que levaram Jean Paul até mesmo ao palco do festival Planeta Atlântida. Quero te Namorar, Uh! É Cabaré, Noite de Verão e Summer Funk são alguns dos hits que costumam ter presença garantida no seu repertório.



Com mais de 20 anos de carreira, MC Jean Paul é aclamado como o presidente do funk no Rio Grande do Sul. De comunicador da rádio 92 FM a criador do beneficente Baile de Debutantes com MC Jean Paul, o cantor conseguiu a construir a sua trajetória dentro de um gênero que sempre sofreu preconceito no Rio Grande do Sul, um Estado que tem tradição em outros ritmos musicais.