Lulu Santos volta a Porto Alegre neste final de semana

Lulu Santos, um dos maiores hitmakers da música brasileira de todos os tempos, vai retornar a Porto Alegre com a turnê Barítono. Depois de estrear o show em grande estilo nos Estados Unidos e rodar o nosso país ao longo do ano passado, o cantor subirá novamente ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), na sexta-feira (1) e sábado (2), ambos às 21h. Ainda há ingressos disponíveis para as duas datas no Sympla, custando entre R$140,00 e R$1.200,00. Com um repertório repleto de sucessos, Lulu vai ter a companhia da sua banda completa num espetáculo que também celebra os seus 70 anos de vida e as suas cinco décadas de carreira. Toda Forma de Amor, O Último Romântico, Tudo Azul, Tempos Modernos, Aviso aos Navegantes, De Repente Califórnia e Como Uma Onda são algumas das canções – sempre aguardadas pelo público – que devem aparecer no setlist.Hitmaker natural e dono de clássicos incontestáveis, Lulu está na estrada desde o início da década de 80 e soma mais de 30 discos gravados. Com shows sempre lotados por aqui e turnês já realizadas tanto na Europa como na América do Norte, Lulu também exerce o papel de jurado no The Voice Brasil, reality musical exibido pela Rede Globo desde 2012. O seu estilo próprio – um pop dançante levado pela guitarra, influenciado pela MPB e pelo rock – é a mistura de ritmos que todo brasileiro traz no sangue. Lançado em 2019, Pra Sempre é o título do seu trabalho de estúdio mais recente.