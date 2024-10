Ana Frango Elétrico volta a Porto Alegre para promover novo álbum no Opinião

Ana Frango Elétrico, uma das vozes mais celebradas da música brasileira contemporânea, vai retornar a Porto Alegre com a turnê do seu mais recente trabalho de estúdio, Me Chama de Gato que Eu Sou Sua (2023). O show, que mistura faixas atuais – como os singles Electric Fish, Coisa Maluca e Insista em Mim – e canções dos seus outros dois álbuns, ocorrerá no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), na sexta-feira (1), às 21h. Os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$80,00.



Indicada ao Grammy Latino e finalista do Prêmio Multishow com o antecessor Little Electric Chicken Heart (2019), Ana há pouco voltou de uma bem-sucedida turnê pelo exterior, com datas na Europa e no Japão. A originalidade da sua proposta pode ser dimensionada pelos quase 200 mil ouvintes que ela tem no Spotify. Com 26 anos de idade, Ana Frango Elétrico já conquistou admiradores no mundo todo. Atuando também com a pintura e com a poesia, Ana se manteve em evidência com o seu segundo trabalho de estúdio, mais uma vez marcado pela sua personalidade artística.

Lançado em parceria pelos selos Risco (Brasil), Mr. Bongo (Inglaterra) e Think! Records (Japão), Me Chama de Gato que Eu Sou Sua é o título da sua terceira obra, que saiu no segundo semestre de 2023. O registro traz dez faixas e estreita as relações da música brasileira contemporânea com aquilo que era produzido entre os anos 70 e 80.