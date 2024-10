Porto Alegre recebe maior exposição de heróis da DC do mundo

Abre ao público, nesta quarta-feira (30), a Exposição Heróis DC, divulgada como a maior do mundo com o tema. A atração já aconteceu em São Paulo, onde recebeu um público de mais de 100 mil pessoas, e agora chega ao BarraShoppingSul. Os ingressos partem de R$ 30,00 a meia entrada e podem ser adquiridos pela plataforma Fever.

“Entendemos que o Rio Grande do Sul precisava de um produto como esse neste momento”, diz o gaúcho de Alegrete e CEO da empresa que promove o evento, a 4Zero4, Fernando Ligório. A exposição deve ficar aberta por 30 dias, podendo ser prorrogada.

A mostra mescla tecnologia, cenografia e acervo. São mais de 100 itens raros e originais com a curadoria de Ivan Costa. Um deles é o carro do Batman usado em dois filmes, em 1989 e 1992.

Uma das salas é sobre o Super-Homem Mauro Belo Schneider/Especial/JC

“A ideia é criar uma experiência que funcione para o fã hard core e que também seja interessante para os pais que querem levar os filhos para um passeio diferente, para quem quer fotos para as redes sociais e para quem tem memórias de infância”, descreve o curador.

O espaço montado dentro do shopping, onde antes funcionava a loja Amaro, tem 1,3 mil metros quadros e 20 salas. Há ambientes dedicados a Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Coringa, Homem de Aço, Lanterna Verde, Shazam e The Flash.

Fernando Ligório é CEO de uma das empresas que produz a atração Nathan Lemos/JC

Stelamaris Parenza Arenhardt, superintendente do shopping, afirma que a atividade, inédita no Rio Grande do Sul, segue a linha do empreendimento. “Temos que ser um centro de lazer, gastronomia e entretenimento.”

A Warner, que aprovou a exposição, tem seis filmes entre as maiores bilheterias do cinema mundial. O mercado geek movimenta, anualmente, R$ 21,5 bilhões no Brasil em produtos licenciados, conforme a organização do projeto.

Na saída, há uma loja desses itens, com opções que vão de canecas por cerca de R$ 80,00 a lancheiras que superam os R$ 100,00.