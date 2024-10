Revelação da black music, Os Garotin fazem primeiro show em Porto Alegre nesta quinta-feira

Os Garotin, grupo que acumula mais de 30 milhões de plays nas plataformas de streaming, vai fazer a sua estreia em Porto Alegre. O trio carioca, que há pouco soltou o seu primeiro álbum e tem levado o público de volta aos bailes black da década de 70, subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), na quinta-feira (31), às 22h, com a turnê do já elogiado Os Garotin de São Gonçalo. Os ingressos ainda estão à venda no Sympla, a partir de R$ 85,00. Extravasando groove e suingue, o grupo se tornou conhecido depois que o single Zero a Cem viralizou no ano passado. Já o primeiro EP da banda, Os Garotin Session, ultrapassou a marca de 20 milhões de execuções e iniciou a trajetória extremamente exitosa da banda, cuja sonoridade passeia entre o R&B, a soul music e o pop, sempre com uma estética nostálgica do tropicalismo e com a autenticidade da MPB. O trio Os Garotin é formado por Anchietx, Cupertinho e Leo Guima desde 2018. Lançado em maio de 2024, Os Garotin de São Gonçalo é o primeiro trabalho completo do trio, que ainda gravou um single no começo do ano – chamado Nossa Resenha – trazendo a participação especial de Caetano Veloso. Elogiado pela maioria dos veículos de comunicação, o trio é saudado por estabelecer uma nova era para a música negra brasileira e por inspirar milhares de jovens artistas nos subúrbios do Brasil.