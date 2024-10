Fronteiras do Pensamento: Simon Sebag Montefiore encerra a Temporada 2024

As respostas a questões como porque famílias e dinastias de poder se tornaram os governos predominantes na história humana em todo o mundo? devem nortear a conferência que o escritor e historiador britânico Simon Sebag Montefiore realiza nesta quarta-feira (30), a partir das 20h, no Teatro Unisinos (av. Nilo Peçanha, 1.600), encerrando a temporada 2024 do Fronteiras do Pensamento. Os ingressos estão disponíveis no site.Traduzido para 48 idiomas, Montefiore é especialista em história russa e judaica e teve seus livros de história e ficção premiados na Europa e nos Estados Unidos. Nesta visita ao Brasil, lança O Mundo: uma história através das famílias, obra que está chegando às livrarias este mês pela Companhia das Letras. O texto revisita as famílias que marcaram a história por meio de intrigas palacianas, casos amorosos e conflitos. O escritor tem, entre suas obras, Stálin: A corte do czar vermelho (2006), que ganhou o British Book Awards de melhor livro de história; O jovem Stálin (2008), vencedor do Los Angeles Times Book Prize de melhor biografia; e Jerusalém, a biografia (2013), best-seller de não ficção, que recebeu o prêmio Livro do Ano do Jewish Book Council (EUA). Na ficção, destaque para a trilogia de romances ambientados em Moscou, composta por Sashenka (2023), Red Sky At Noon (2018) e One Night In Winter (2013) que, no Reino Unido, ganhou o Prêmio de Romance Político do Ano e foi indicado para o Prêmio Orwell.