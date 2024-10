Longa-metragem produzido por alunos da UniRitter ganha sessão especial na CCMQ

A Cinemateca Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), irá receber nesta terça-feira (29) às 19h, o longa-metragem A Vida é Assim, dirigido por Carlos Feldens, estudante de Cinema e Audiovisual da UniRitter. O projeto do filme teve origem em sala de aula, na disciplina Narrativas e Produção Transmídia, ministrada por Camila Morales e Roberto Belmonte, com a questão Como será o amanhã? como norteadora das produções. O trabalho envolveu sete estudantes: Aylana Dorneles, Bernado Galeazzi, Bybyana Cagnini, Matheus Gonçalves, Nícolas Fernandes, Yasmin Severo Maia, além de Feldens. A entrada é franca.Ao longo da disciplina, o projeto ganhou corpo e se estendeu para além do ambiente acadêmico. Ambientado em Porto Alegre, a película mostra encontros e desencontros da rotina dos personagens na Capital. Ao longo das cenas, há o entrelace das histórias de uma jovem que descobre ter contraído HIV, de uma mulher viúva que enfrenta um trauma profundo e tenta encontrar consolo em lembranças do marido, de um homem em terapia lutando contra a auto sabotagem, e de um casal gay de pais que precisa aprender a lidar com o crescimento do filho, abrindo mão de uma proteção excessiva, explorando camadas de profundidade e complexidade a cada enredo. O filme A Vida é Assim foi vencedor do Desafio Band da UC Dual Narrativas e Produção Transmídia, tendo concorrido com projetos de todo o ecossistema Ânima. SINOPSEEm Porto Alegre, Priscila, Júlia, Joca, Guilherme, Leonardo, Maurício e Bernardo se entrelaçam em meio a dilemas pessoais e relações complicadas. Cada um enfrenta suas próprias batalhas internas, buscando sentido e redenção em um mundo marcado por incertezas e pressões sociais. Entre encontros e desencontros, eles navegam pelas turbulências da vida moderna, tentando encontrar um caminho para um futuro mais promissor.