Auditório Araújo Vianna apresenta Pearl Jam Symphonic by Black Circle

O Black Circle, que se tornou conhecido no mundo todo após ser apadrinhado por Eddie Vedder, vai viajar pelo Brasil com um inédito projeto sinfônico que homenageia o Pearl Jam. Com dois discos autorais e sempre lembrado por interpretar com extrema fidelidade os clássicos e algumas raridades do lendário expoente do movimento grunge, o grupo carioca subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), nesta quarta-feira (30) às 21h. Os ingressos partem de R$110,00 no Sympla. Da foto postada por Vedder com a camiseta da banda nas redes sociais à participação numa live promovida pelo cantor durante a pandemia, o Black Circle vai ter a companhia do maestro Dhouglas Umabel e de membros da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) nessa apresentação especial, que passará ainda por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No espetáculo, o quinteto vai revisitar todos os álbuns do grupo de Seattle, sem esquecer sucessos do tamanho de Alive, Black, Daughter, Last Kiss e Even Flow.Em meio à pandemia do COVID-19, uma banda brasileira chamou a atenção ao ter ninguém menos do que Eddie Vedder exibindo nas redes sociais uma foto da sua família uniformizada com camisetas e bonés dela. O Black Circle, que em 2020 havia lançado o debut Mercury, ganhou os cabeçalhos da mídia nacional e internacional por conta desse reconhecimento, vindo de um dos maiores representantes do movimento grunge. Durante a pandemia, o quinteto carioca promoveu o seu disco de estreia realizando 25 lives, todas com mais de três horas de duração. Em várias dessas transmissões, o cantor do Pearl Jam e a sua esposa apareceram nos comentários e interagiram com os fãs, culminando em um convite para que o grupo fizesse o show de abertura em uma live beneficente do próprio Vedder, que contou com as participações de nomes como Adam Sandler, Jimmy Kimmel e Bradley Cooper. Formada por Lenny Prado (vocal), Luiz Caetano e Sergio Filho (guitarras), Gabriel Z (baixo) e Nyck Magnani (bateria), a banda soltou em 2022 o seu segundo trabalho de estúdio, chamado Pandora.