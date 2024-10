Bandas Face To Face e A Wilhelm Scream fazem show em Porto Alegre nesta quarta-feira

A maior turnê de punk rock da América Latina, a We Are One, passa por Porto Alegre nesta quarta-feira (30), a partir das 19h, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834). Entre as três atrações do evento estão duas bandas internacionais e uma gaúcha, respectivamente: Face To Face e A Wilhelm Scream (ambas dos Estados Unidos), além dos veteranos da cena local porto-alegrense Rotentix. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$150,00.O Face To Face é um nome consagrado dentro do punk rock. De origem californiana, o quarteto foi formado em 1991 e, até o momento, já lançou doze álbuns de estúdio, sendo No Way Out But Through (2021) o mais recente. O repertório na capital gaúcha deve contemplar composições conhecidas de todas as fases do grupo que tem à frente o vocalista e guitarrista Trever Keith.A banda A Wilhelm Scream também aposta nas melodias, pendendo mais para o hardcore (variação pouco mais agressiva do punk). O grupo do estado de Massachusetts surgiu em 1999 e tem como vocalista o português Nuno Pereira. Lose Your Delusion (2022) é o trabalho de estúdio mais atual, e foi gravado e produzido pela banda em seu estúdio caseiro.Conhecida no cenário rocker local, a Rotentix é patrimônio da cena independente. Tem mais de 60 sons autorais gravados e distribuídos nas principais plataformas digitais. Os shows se caracterizam por uma execução enérgica praticamente ininterrupta com mais de 30 músicas deste vasto repertório autoral.A We Are One Tour foi realizada pela primeira vez na América do Sul em 2016 e, desde então, tem percorrido seis países, reunindo mais de 30 mil pessoas em três edições que entraram para a história. O festival já presenteou o público com grandes nomes do punk rock e do hardcore mundial, como Millencolin, Satanic Surfers, Lagwagon, Belvedere, Mute, Comeback Kid, Much The Same, Ignite e Pennywise.