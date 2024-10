Canções inéditas de Giacomo Puccini serão apresentadas em espetáculo

Autor de algumas das maiores óperas já escritas, como La Bohème, Madame Butterfly e Tosca, Giacomo Puccini (1858-1924) também foi um compositor de canções para voz e piano. Uma leva inédita dessas obras acaba de ser lançada na Itália, em homenagem aos 100 anos de morte do compositor, e agora poderá ser ouvida em Porto Alegre pela primeira vez. Na terça-feira (29), os participantes do Ópera Estúdio apresentam Experimentos Poéticos – Espetáculo cênico-musical baseado nas canções de câmara de Giacomo Puccini. O evento começa às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco (Praça Mal. Deodoro, s/n). A entrada é franca e por ordem de chegada.



No espetáculo, os 17 participantes do Ópera Estúdio se revezarão no teatro para interpretar 16 canções do período romântico escritas por Puccini. Embora pouco conhecidas, algumas delas deram origem a grandes sucessos do italiano, como a ária O Mio Bambino Caro. Como o nome indica, o espetáculo Experimentos Poéticos não envolve apenas canto, mas uma encenação inovadora, que também contará com figurinos, projeções e cenário.