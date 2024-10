Jornalista Eliana Ferrari Dutra estreia na literatura com livro de poesias

Em seu livro de estreia na literatura, a jornalista Eliana Ferrari Dutra transpõe para a poesia as suas experiências de vida e modos de ver o mundo. Tudo o que não cabe (Carta Editora, 224 páginas, R$60,00) será lançado nesta quarta-feira (30) às 17h30min, no Espaço Amelie (rua Vieira de Castro, 439). A entrada é franca. O livro reúne poesias que falam de amor, de partidas, de tempos e de alegrias, além de fotos p&b, com efeito bokeh (termo japonês que significa desfoque, mancha) do acervo da autora. A apresentação do livro é assinada pelo jornalista e escritor Renato Dornelles. São narrativas curtas, intimistas, de tirar o fôlego, algumas como um flash de duas linhas, textos de quem vive da escrita e observa a vida com calma e serenidade.