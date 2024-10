Sarau Meus Discos e Nada Mais tem terceira edição na quarta no Espaço 373

Na quarta-feira (30), o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe a terceira edição do sarau Meus Discos e Nada Mais. Comandado pela jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin, o evento integra o projeto A História do Disco, que reúne o podcast de mesmo nome, que está em sua quinta temporada. A casa abre às portas às 19h com discotecagem do DJ Damon Meyer e feira de vinil e o sarau inicia às 20h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com valores entre R$20,00 e R$50,00.A edição traz o tema Compositores e conta com a participação do produtor Bruno dos Anjos, a jornalista e pesquisadora musical Marília Feix e a cantora, compositora, performer, artista visual Paola Kirst, que lançou há poucos meses o álbum Redoma. Os convidados apresentarão álbuns de compositores e compositoras e suas faixas favoritas. O sarau conta com edições mensais que trazem temas que pautam a seleção dos discos dos convidados.O público também poderá adquirir discos de vinil, à venda com curadoria de Meyer, que é um dos responsáveis pelo coletivo Vitrola RS.