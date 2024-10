Diego Grando analisa a obra de Carlos Drummond de Andrade no Poesia no Ling

Na próxima quarta-feira (30), véspera do aniversário de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), o Instituto Ling (rua João Caetano, 440) realiza uma edição especial do Poesia no Ling dedicada à obra do autor mineiro, considerado um dos maiores poetas do mundo. A tarde literária, com início às 16h, será conduzida pelo também poeta Diego Grando, que apresentará a biografia, a composição poética e o estilo criativo de Drummond, além de dar voz a poemas selecionados do escritor. Os ingressos para a atividade custam R$39,60 no valor inteiro e R$19,80 para quem tem direito a meia-entrada, e podem ser adquiridos no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.Drummond criou versos livres, sem se prender a rimas e métricas, fazendo um uso sofisticado e popular da língua portuguesa. Escreveu sobre o cotidiano e a identidade nacional e foi além: em sua carreira literária, produziu poemas reflexivos, densos, melancólicos e existencialistas. Foi um dos mais destacados nomes da segunda geração do modernismo brasileiro e tem mais de 30 obras publicadas no país, entre antologias poéticas, livros de prosa e infantis. Recebeu diversos prêmios por seu trabalho e foi um dos únicos escritores brasileiros que conseguiu viver da própria literatura.