Porto Alegre Em Cena inicia venda de ingressos para sua 31ª edição

Começa nesta quinta-feira (24) a venda de ingressos para o 31º Porto Alegre em Cena. Os ingressos estão disponíveis no site do Porto Alegre em Cena e no andar térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), das 12h às 20h. Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 40,00 e a programação contempla também diversos espetáculos gratuitos.



Foram selecionados 80 espetáculos gaúchos para se apresentar no festival no período de 23 de novembro a 1º de dezembro. Dos 314 projetos inscritos, foram escolhidos representantes de teatro, dança, circo, teatro para crianças e adolescentes, teatro de animação e teatro de rua.



A curadoria do Porto Alegre Em Cena decidiu retomar o eixo descentralizado do festival, reforçando a importância de acessar as regiões mais atingidas pela enchente de maio. Também foi reforçada a atenção às propostas de ocupação de sedes de grupos e coletivos da cidade, como forma de valorizar esses espaços, possibilitando uma programação diversa e com um olhar para ações que têm como foco refletir sobre o momento climático/ambiental.

Espetáculos selecionados para o 31º Porto Alegre Em Cena

- A Incrível Jornada Em Busca Do Dragão Perdido - Teatro Andante (Porto Alegre/Rolante/Pelotas)

- A mulher que queria ser Micheliny Verunschk - Cia Stravaganza (Porto Alegre)

- A Praga de Unicórnios - Grupo Oazes (Porto Alegre)

- A Última Invenção - Grupo De Pernas Pro Ar (Canoas)

- Adivinha O Que É - Cia. TRI – Teatro, Repertório, Inspiração (Porto Alegre)

- Água Viva rende homenagem a Carla Vendramin - Consuelo Vallandro (Porto Alegre)

- Ainda que seja noite - Cia Silvia Canarim - Flamenco e Contemporaneidade (Porto Alegre)

- Alerta de Gatilho: Perigosos na Área - Cia Perigosa (São Leopoldo)

- Arena Selvagem - Grupo Cerco (Porto Alegre)

- Azul Marítimo - Victor Di Marco (Porto Alegre)

- Bandele - Trupi di Trapu (Porto Alegre)

- Beco de Três Ruas - Teatro Centelha (Porto Alegre)

- BITCH - Outro Dances. (Pelotas)

- Bolha Luminosa - O Marujo e a Tempestade - Cia Teatro Lumbra (Porto Alegre)

- Brechó da Humanidade - Rudinei Morales (Porto Alegre)

- Cabaré do Amor Rasgado – Zona Cultural (Porto Alegre)

- Caio Do Céu - Companhia de Solos & Bem Acompanhados (Porto Alegre)

- Carcaça - Jo Ovadia (Porto Alegre)

- Carolina e Outras Vozes - Trupi Di Trapu (Porto Alegre)

- Cir.co - Circo Híbrido (Porto Alegre)

- Contos Coreográficos: e você ainda dança?! - Grupo Phöenix (Porto Alegre)

- Coração Encharcado, e Ainda Assim… - Cia Municipal de Dança de Porto Alegre (Porto Alegre)

- Cuco - A linguagem dos bebês no Teatro - Caixa Do Elefante (Porto Alegre)

- Deus e o Diabo na Terra de Miséria - Oigalê Cooperativa de Artistas Teatrais (Porto Alegre)

- Devir Animal - O Animal em Mim está Vivo, Lúcido e Rosnando - Rafael Bricoli (Porto Alegre)

- dispositivo-gaivota [estilhaços] - Coletivo Errática (Porto Alegre)

- Echos - Ressonâncias da Violência Contra a Mulher - Núcleo de Aéreos do Circo Girassol (Porto Alegre)

- Espera – Cia Incomodete (Porto Alegre)

- Exposição O encontro da Marionete com o Sonho - Anima Sonho, TIM - Teatro de Marionetes e Mili Micro Nano Pico (Ufrgs); Exposição Ocupação Carla Vendramin - Mostra SocioBioCotidiano, Corpo e Cena - Ufrgs (Porto Alegre)

- Faísca d´Água - Grupo Ueba Produtos Notáveis (Caxias do Sul)

- Farra de Teatro - Depósito de Teatro (Porto Alegre)

- Florence (Leitura Dramática) - Bando de Brincantes (Porto Alegre)

- Goela abaixo ou Por que tu não bebes? - Cia Teatro ao Quadrado (Porto Alegre)

- Gordança – uma palestra dançada – Zona Cultural (Porto Alegre)

- Habite-me - Carolina Garcia Marques (Morro Reuter)

- Idade é um Sentimento – Gabriela Munhoz (Porto Alegre)

- Instinto - Coletivo Gompa (Porto Alegre)

- Kassandra - Cia Stravaganza (Porto Alegre)

- Obras de Júlio Zanotta (Leitura Dramática) - Cia. Espaço em Branco (Porto Alegre)

- LUA - Encontrando Mares - Rita Spier (Porto Alegre)

- Manifesto de Uma Mulher de Teatro - Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (Porto Alegre)

- Maria Peçonha – Cia. Gente Falante (Porto Alegre)

- Maria Suas Filhas e Seus Filhos - Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA. (Porto Alegre)

- Meia Década - Cabarezin (Porto Alegre)

- Mesa Farta – Grupo Pretagô (Porto Alegre)

- Mritak, a comédia da vida - Cia Stravaganza (Porto Alegre)

- Mu e Malu: Dando Asas à Imaginação - Cia. Luminosa (Canoas)

- Na Fila Do Hype - Quebrando A Regra Estabelecida Pelo Seu Influencer! - Madblush (Porto Alegre)

- Negreiros - Grupo Teatral Leva Eu (Viamão)

- Novos Velhos Corpos 50 + Sustentar E Abraçar - Coletivo 50 + (Porto Alegre)

- O Caminho Inverso - MC Produções Culturais (São José do Sul)

- O Jantar com a Senhora Beckett - Naiara Harry Produção e Promoção de Eventos Artísticos (Porto Alegre)

- O Último Pirata: O Grito da Terra! - Denizeli Cardoso (Porto Alegre)

- O sertão em Mim - Cômica Cultural (Porto Alegre)

- Onde Está Cassandra? - Cassandra Calabouço (Porto Alegre)

- Pai Guaiba - Bataclã FC (Porto Alegre)

- Peixes - Vergara Produções Artísticas (Porto Alegre)

- Performance Doce - Espiralar Encruza (Porto Alegre)

- Personagem do Abraço - Ativa - Arte e Educação (Eldorado do Sul)

- Play-Beckett - Grupo Jogo de Experimentação Cênica (Porto Alegre)

- POA em Cena Periferia - Ação Restinga Crew - Restinga Crew (Porto Alegre)

- Poesia Em Movimento - Uma Experiência Cenopoética - Grupo Tia (Teatro, Ideia, Ação) (Canoas)

- Águas de Maio - Projeto Abraço (Porto Alegre)

- Projeto Lilith: Pixações Em Corpos Histéricos - Casa De Teatro (Porto Alegre)

- Quem Faz Gemer a Terra - Interações - A Turma do Dionísio Produção de Espetáculos Culturais Ltda (Santo Ângelo)

- Raiz Amarga - Por Que Esta Noite É Diferente De Todas As Outras? - Raiz Amarga (Porto Alegre)

- Remix Na Roda – Zona Cultural (Porto Alegre)

- Rhinocerontes - Cia Teatrofídico (Porto Alegre)

- Ruas De Porto Alegre - Casa De Teatro (Porto Alegre)

- Sete8ito-Impermanência" - Coletivo Sete8ito Dança (São Leopoldo)

- Teatro de Bonecos Lampião e Maria Bonita - Mosaico Cultural (Porto Alegre)

- Teatro dos Seres Imaginários - Cia Seres Imaginários (Porto Alegre)

- Terra Adorada - Complô Cunhã (Porto Alegre)

- Terra sem Mapa - Mirna Spritzer e Sergio Lulkin (Porto Alegre)

- Tocar Paraíso - Cia. Espaço em Branco (Porto Alegre)

- Ubumpuru Transversal - Uma Corpa Marginal - AJeff Ghenes e Rede de Artistas (Porto Alegre/Veranópolis)

- Vampirices - Rococó Produções Artísticas e Culturais (Gravataí)

- Vivir - Cia. Del Puerto (Porto Alegre)

- Zaze-Zaze: Uma Festa Para Vavó – UTA/ Usina do Trabalho do Ator (Porto Alegre)

- 2050 - Igor Pretto (Porto Alegre)