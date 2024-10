Sábado com as sonoridades do Pink Floyd no Grezz

Neste sábado (26), o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) será palco de uma jornada sonora pelos maiores clássicos do Pink Floyd. A banda Rock Lovers, composta por Bill Matte (guitarra e vocais), Valter Cruz (baixo e vocais), Otávio Moura (bateria), Ana Christensen (teclados), Luciano Silva (guitarra e vocais) e Ramon Wagner (sax e violão), promete uma noite inesquecível para os fãs a partir das 21h. Os ingressos custam de R$20,00 a R$40,00 no Sympla.Formada em 1999 sob o nome Pink Floyd Cover, a banda foi idealizada por Matte. Após várias mudanças na formação, o grupo passou a se chamar Rock Lovers em 2005, consolidando sua identidade. Palcos em Porto Alegre e em diversas cidades do Rio Grande do Sul, como Pelotas, Santa Maria e Novo Hamburgo já são conhecidos. Agora, eles trazem essa energia ao Grezz, prometendo uma noite de imersão total nas sonoridades e visuais que marcaram o legado do Pink Floyd.