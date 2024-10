Arte, literatura e natureza em pauta no evento infantil da galeria Habitart

No sábado (26), das 15h30min às 17h30min, o evento proposto pela Galeria Habitart (rua Coronel Armando Assis, 286) contará com um workshop de arte ministrado pela artista plástica Joana Puglia, seguido de uma sessão de contação de histórias com as escritoras. O ingresso, no valor de R$80,00 por família, inclui toda a programação e a escolha de um dos cinco livros infantis lançados pelas autoras. É necessário o agendamento pelo WhatsApp (51) 98189-9181. As vagas são limitadas.Além disso, as crianças poderão participar de uma caminhada guiada para a observação de pássaros e aprendizado sobre as árvores da região. Elas também poderão explorar as obras expostas na galeria, oportunidade de imergir no universo artístico.