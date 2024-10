Documentário Marias, de Ludmila Curi, estreia nos cinemas brasileiros

O documentário Marias, dirigido por Ludmila Curi, é um road movie que atravessa o Brasil e a Rússia contando a vida de Maria Prestes, nordestina que se tornou uma figura importante na luta pela reforma agrária no Brasil. Com distribuição da Descoloniza Filmes, o longa estreia nos cinemas de São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre.



Nascida em Recife, Maria se engajou ainda muito jovem em movimentos políticos e, durante 40 anos, foi companheira de Luís Carlos Prestes, com quem teve sete filhos e viveu em exílio em Moscou. Mais do que um simples retrato, o filme apresenta a trajetória dessa mulher singular e, em seu percurso, destaca outras figuras femininas que também participaram ativamente de grandes momentos do último século, como Maria Bonita, Olga Benário, Dilma Rousseff e Marielle Franco.



Produzido pela Plano 9 e Lumiá Filmes, o longa é uma obra que mostra a força e a resiliência das mulheres que lutam diariamente por justiça e igualdade, reunindo imagens de arquivo de mulheres atuando em grandes momentos da história do Brasil e do mundo. Dessa forma, iluminando as trajetórias de figuras femininas que, muitas vezes, tiveram suas histórias invisibilizadas.



Com uma carreira focada em temas políticos e sociais, Ludmila Curi já teve filmes exibidos e premiados em festivais, tanto nacionais quanto internacionais. Entre seus projetos, estão o curta Proibidão, vencedor do Prêmio Visão Social do Festival Entretodos, e o documentário Doutor Magarinos, advogado do morro, premiado no FestCineAmazônia e no Cine Favela Festival. Marias é resultado de anos de pesquisa e dedicação, com imagens que testemunham a presença feminina em momentos históricos do Brasil e do mundo



Sinopse

Marias é um road movie que percorre o Brasil e a Rússia em busca de sua protagonista. Campesina, nordestina, clandestina, Maria Prestes teve vários nomes. Foi, na verdade, muitas. Nessa trajetória, o filme atravessa as histórias de outras mulheres que também participaram ativamente de grandes momentos do último século. Entre elas, Olga Benário, Dilma Rousseff e Marielle Franco. Marias reconhece a importância das lutas cotidianas das mulheres para conciliar papéis e escolhas, como a maternidade, o trabalho e a luta por um mundo melhor.