Projeto Persona, de Eva Schul, ganha curta temporada no Teatro Glênio Peres

Uma das bailarinas e coreógrafas mais importantes do país, Eva Schul volta à cena com Persona, dois espetáculos de 30 minutos cada, nesta sexta (25) e sábado (26), na VIII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre (av. Loureiro da Silva, 555). Autoimagem e Macho Homem Frágil acontecem às 19h e possuem entrada franca. A distribuição de convites acontece de segunda a quarta-feira anteriores ao espetáculo na Seção de Memorial da CMPA, das 14h às 17h, ou 30 minutos antes do espetáculo, quando houver disponibilidadeEm Autoimagem, o espelho, enquanto um processo de duplicação, é sempre um meio para encontro consigo mesmo, mas também lugar de sedução de mistério, de fragmentação do sujeito. Local de fechamento, abertura, ruído, silêncio, sombra. De contemplação e perdição. Inspirado pelo conceito de autoimagem, que carrega também o nome da montagem, o espetáculo tem a ideia de espelho enquanto não imagem, mas enquanto construção de subjetividades. Já Macho Homem Frágil desmistifica fronteiras geográficas, culturais e de gênero, desnudando confrontos individuais e sociais do homem. Ele traz à cena fragilidades e frustrações de um macho brasileiro/latino-americano/gauchesco, (in)corporando suas próprias histórias de violência e fragilidade, de desejo feroz e dúvida cruel, de alegrias e esperanças triviais, em um campo de batalha entre o animal e o racional.