Manual de traduzir silêncios tem abertura nesta quinta no Goethe-Institut Porto Alegre

Projeto selecionado do Edital Extraordinário de Ocupação da Biblioteca, Manual de traduzir silêncios será inaugurado nesta quinta-feira (24), às 18h, com entrada franca, na biblioteca do Goethe Institut Porto Alegre (rua 24 de Outubro, 112). De autoria do escritor-artista Alec Lisboa, a exposição atenta aos encontros, ao que não é dito e brinca com a tradução como uma possibilidade de se relacionar. Uma espécie de jogo sobre os afetos trocados em um encontro, sejam verbalizados ou não. A tradução é a possibilidade de conectar pessoas e preservar diferentes conhecimentos e culturas. Com curadoria de Marina Feldens, produção de Anna Mattos, montagem de Luiz Pedro e identidade visual de Pianki, Manual de traduzir silêncios é um convite para fantasiar outros destinos para nossos afetos. A exposição contará com algumas atividades educativas e ativações, iniciando no sábado (26), das 14h às 16h, com a oficina Cartas do que não foi dito, que abordará as cartas e os inúmeros universos que cabem nesse formato de escrita. A oficina permitirá a criação de cartas que desafiem e divirtam a criatividade de cada pessoa. Após, os participantes serão convidados a escolher um livro da biblioteca para deixar uma carta escondida, esperando pelo seu futuro leitor.