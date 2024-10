50 Tons de Pretas faz último show do ano em Porto Alegre

Depois do lançamento em Tupanciretã, Porto Alegre e São Paulo, o show Dengo, da 50 Tons de Pretas, ganha mais uma apresentação na capital gaúcha. Grazi Pires, Dejeane Arruée e banda sobem ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), nesta sexta-feira (25) às 21h. Os ingressos custam a partir de R$30,00 e podem ser adquiridos no Sympla. Esta será a última apresentação de 2024.



No palco, as Pretas cantarão Dengo, Ah, eu espero, Melanina, A palma da minha mão é preta, Só quero te dizer, Meus heróis, Sou Preta e Oração, com versão bônus em espanhol, além de sucessos já conhecidos do público. O álbum Dengo foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul (Pró-Cultura).



A Dupla acumula um repertório representativo e diverso, inúmeros prêmios e um reconhecimento público que as orgulha e consolida no estado do RS. Os últimos reconhecimentos de grande destaque são os de Melhor Banda MPB do Brasil no Prêmio Profissionais da Música 2023 e a contemplação como Artistas NATURA MUSICAL, patrocinadores do próximo trabalho a ser lançado.