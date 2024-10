Vitor Ramil faz show de lançamento do novo álbum na PUCRS

Nesta quinta-feira (24), a PUCRS (av. Ipiranga, 6681) recebe Vitor Ramil para o show de lançamento do novo álbum, Mantra Concreto. A apresentação será às 21h, no Salão de Atos da Universidade (Prédio 4). Os ingressos estão à venda no Campus da PUCRS e na plataforma Sympla, a partir de R$40,00. No novo trabalho, o compositor e intérprete gaúcho reúne 15 músicas criadas por ele para versos do poeta curitibano Paulo Leminski. Além dessas novas canções, o show terá no roteiro grandes sucessos de Vitor que ele considera da mesma família das novidades: Loucos de Cara, Não é céu, Astronauta lírico, Foi no mês que vem, Tierra, A ilusão da casa, À beça, Estrela Estrela e O velho León e Natália em Coyoacán, esta última também uma parceria com Paulo Leminski.No palco com Vitor Ramil (violões, viola e voz), Alexandre Fonseca (bateria, tablas, percussão e programações) e Edu Martins (baixo sintetizador e baixo acústico). Os dois músicos também dividem com Vitor a produção do álbum, colaborando na gravação de quase todas as músicas. Além deles, o disco conta ainda com as participações de Carlos Moscardini (violão), André Gomes (sitar e guitarra), Santiago Vazquez (kalimba), Toninho Horta (guitarra), Vagner Cunha (violino e arranjo), José Milton Vieira (trombone) e Pablo Shinke (violoncelo), os três últimos fazem participação especial no show. A iluminação do espetáculo é de Isabel Ramil, a concepção de vídeo e animação de Vini Albernaz e o som de Lauro Maia e Pedro Schmitt. O ano de 2024 marca os 80 anos de nascimento de Paulo Leminski. O show é uma celebração à sua vida e sua obra. Amar o poeta é coisa de minutos, como diz Amar você, um dos singles de Mantra Concreto.