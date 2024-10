Casa de Cultura Mario Quintana promove segunda edição da Semana do Horror

Uma semana temática em alusão ao Dia das Bruxas (que acontece no dia 31 de outubro) e ao Dia dos Mortos (no dia 2 de novembro) será promovida pela Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Entre este sábado (26) e o dia 2 de novembro, haverá a segunda edição da Semana do Horror, que contará com atividades de diferentes áreas, como literatura, cinema, teatro e ilustração.



Ministrada pelo escritor e professor Daniel Gruber, a oficina Escrevendo Folk Horror acontece em dois encontros aos sábados (26 e 2/11), das 13h às 15h, na sala Sérgio Napp 1 (2° andar). O termo folk horror, ou horror folclórico/rural, surgiu para descrever filmes de terror que exploram crenças antigas ou entidades folclóricas e expandiu-se para livros e jogos que utilizam essa estética para causar medo. Nas aulas, Gruber vai apresentar os fundamentos e mecanismos do gênero aos participantes, que serão convidados a elaborar uma narrativa. As inscrições para a oficina estão esgotadas.



No primeiro sábado da programação (26), a Biblioteca Lucília Minssen, localizada no 5° andar da CCMQ, promove um momento temático de contação de histórias para o público infantojuvenil. A atividade acontece das 14h30min às 16h30min e tem entrada franca, sem necessidade de inscrição prévia. No domingo (27), há outra atividade dirigida às crianças, com a oficina Monstro Linguarudo, oferecida pelo Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), no 5° andar da Casa, das 15h às 17h. A ação visa desenvolver a criatividade, por meio da ilustração de uma criatura inusitada. A entrada é franca, até atingir a lotação da sala.



A Cinemateca Paulo Amorim promove na sala Eduardo Hirtz, no dia 30 de outubro (quarta-feira), às 19h, mais uma edição do Cineliteratura, com uma sessão do filme Carrie, a Estranha (1976), do diretor Brian De Palma, seguida de debate a respeito da obra e do livro homônimo de Stephen King que a inspirou. No debate, estarão presentes a pesquisadora de literatura Daisy César e o professor de literaturas de língua inglesa Claudio Zanini, ambos vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os ingressos custam R$8,00 e estarão à venda no local.



Já em 31 de outubro (quinta-feira), as drag queens Mia The Witch, Ptera Dactyla e Tiffany Plazza apresentam o espetáculo Ícones do Terror, uma homenagem ao cinema de horror com performances inspiradas em monstros e vilões icônicos dos filmes do gênero. A apresentação acontece no Teatro Carlos Carvalho, às 20h30min. A entrada é franca, mediante retirada de senhas uma hora antes na bilheteria do espaço.



O projeto Tu, Frankenstein será em 1º de novembro (sexta-feira), às 21h. Idealizado pela Câmara Rio-Grandense do Livro, a iniciativa teve sua primeira edição em 2013. O evento convida autores a passarem a noite escrevendo textos de horror na CCMQ, em uma experiência semelhante a um desafio proposto pelo romancista inglês Lorde Byron, a partir do qual Mary Shelley escreveu o clássico Frankenstein. Neste ano, Juliane Vicente, Irka Barrios, Adriana Maschmann, Gustavo Czekster, Mario Augusto Pool, Lucas Borne, Gilberto Fonseca, Tônio Caetano, Miriam Dohrn, Amanda Leonardi, Marina Mainardi e Mariana Bortoletti participarão da atividade. A curadoria é de Duda Falcão.



No dia seguinte, sábado (2/11), os autores convidados apresentarão trechos de suas criações ao público no Sarau Frankenstein, na sala Cecy Franck, das 16h às 18h. Além disso, haverá microfone aberto para que os presentes leiam seus textos de horror favoritos ou autorais. Já às 18h30min, a CCMQ promove a Caminhada Macabra: As Tragédias da Rua da Praia, em parceria com o projeto Porto Alegre Mal Assombrada, já tradicional na cidade. Com mediação do idealizador do tour, André Hernandez, a atividade propõe uma jornada pela Rua dos Andradas, com enfoque nos crimes e lendas que até hoje intrigam moradores e visitantes da localidade. O passeio é indicado para maiores de 16 anos e começa na Travessa Rua dos Cataventos. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, enquanto houver vagas, no site.



A programação encerra-se na Cinemateca Paulo Amorim, com exibição do filme O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick, às 22h de 2 de novembro (sábado), na sala Paulo Amorim. A atividade faz parte do projeto Sessão Nostalgia. Os ingressos custam R$10,00 e estarão à venda no local.