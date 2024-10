Mesa Farta, do Pretagô, celebra 10 anos com novas apresentações

O grupo Pretagô, em meio às celebrações de seus 10 anos de trajetória, apresenta Mesa Farta, seu mais recente espetáculo, em duas sessões neste final de semana, no sábado (26), às 20h e domingo (27), às 19h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$ 15,00.A montagem propõe uma reflexão sobre este lugar-objeto, a mesa, que nos faz pensar a respeito do cotidiano da vida. Um móvel que passa batido sobre os sentidos e que é um suporte importante para realizarmos ações simples, porém fundamentais. Sobre ela comemos, bebemos, choramos, rimos, celebramos a vida e a morte, sonhamos, divagamos e decidimos. Na mesa são feitos acordos sobre o mundo, e o grupo Pretagô se lança a pensar sobre a possibilidade de mudanças a partir das escolhas, confissões, compartilhamentos, celebrações e decisões que se observam e que precisam ser tomadas na atualidade.A dramaturgia é composta por cenas coletivas autorais, cenas individuais e coletivas, intercaladas ao longo do roteiro por monólogos extraídos de textos clássicos da dramaturgia euro-ocidental. Desde seu início o grupo constrói suas dramaturgias a partir de relatos pessoais, experiências individuais e coletivas, misturadas a outras histórias, textos e memórias. A trilha sonora é embalada por mixagens eletrônicas, beats sonoros misturados com ritmos como funk carioca, rap, rhythm and blues, hip hop e distorções nos microfones.Pretagô é um grupo de teatro fundado por artistas negras e negros que pesquisa a representação e a representatividade das subjetividades negras nas artes. Criado em 2014 por estudantes do curso de graduação em Teatro da Ufrgs, o grupo celebra 10 anos de trajetória em 2024 e traz no seu DNA variadas inspirações que são experienciadas de maneira bastante intuitiva e, ao mesmo tempo, radical, em seus processos de criação de espetáculos.