Bárbara Bit faz reverência à MPB e Rafa Costa lança single neste final de semana no Espaço 373

Nesta quinta (24), a cantora e pianista Bárbara Bit sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) em formato quinteto. Acompanhada de Gabi Görski (guitarra), Filipe Narcizo (baixo), Cleômenes Junior (sax) e Gustavo Laydner (bateria), Bárbara homenageará suas influências na música brasileira, como Elis Regina, Moacir Santos, Djavan e Tânia Maria. Os ingressos custam entre R$20,00 e R$70,00 no Sympla.Já no sábado (26), Rafa Costa lança no 373 o single Água Pura. Gravada no Estúdio Pedra Redonda, com produção musical de Guilherme Ceron, a canção contou com a participação de Paola Kirst, Neuro Junior (violão de sete cordas), Pedro Borghetti (percussão e vocais), Venâncio (flauta), Eduardo Cardeal Bandoneon e Guilherme Ceron (baixo). Os ingressos estão à venda no Sympla a partir de R$30,00.O repertório contará, ainda, com músicas do seu EP Trigueiro. O trabalho traz muito da influência rítmica regional e das músicas contemporânea e urbana. As canções autorais convidam a refletir sobre o nosso papel no lugar onde vivemos, de onde viemos e quais são nossas referências para compor a música, a cidade e a vida. Um som instigante e criativo que ultrapassa qualquer rotulação, propondo novas experiências sonoras. Para este show, Rafa estará acompanhado de Guilherme Ceron, Pedro Borghetti, Lorenzo Flache, Rubens Baggio, além das participações de Paola Kirst, Venancio da Luz e Eduardo Cardeal.